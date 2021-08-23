Миллиону афганцев предрекли смерть от рук талибов

США откажутся от эвакуации около 300 тысяч сотрудничавших с ними афганцев, а вместе с членами их семей — около 1 миллиона. Большинство из них, скорее всего, станут жертвами «Талибана» (террористическая организация, которая запрещена в России) и будут убиты. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказали политолог Сергей Марков и военный эксперт, историк Борис Юлин.

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Вашингтон изменил свою политику относительно эвакуации людей из Афганистана. Теперь в аэропорт Кабула будут пропускать только граждан США, держателей грин-карт, а также граждан стран НАТО. Эксперты считают, что такое решение приведет к многочисленным жертвам среди населения страны и покажет, насколько безразличны и жестоки Штаты к своим союзникам.

Эгоизм и безразличие, как символ падения Америки

«Потенциально, афганцев ждет крайне тяжелая ситуация, — заметил Марков. — Несмотря на объявленную амнистию, талибы уже начали поиск тех, кто сотрудничал, по их мнению, с оккупационным режимом. Вероятно, их действия станут более жесткими после того, как американцы полностью покинут страну».

Политолог подсчитал, что с США сотрудничали около 300 тысяч человек, а с учетом членов их семей — около 1 миллиона. По его мнению, Штаты не в силах их принять не столько по экономическим, сколько по политическим и моральным причинам: население страны против такого засилья беженцев, которых люди считают маргинальными и криминализированными.

«Вместе с тем, как ни парадоксально, но для американской экономики это было бы совсем не плохо. Речь ведь даже не о представителях среднего класса, а о высококвалифицированных, образованных гражданах с достойными профессиями, которые легко могли бы влиться в жизнь США. Но их все равно бросают. И, на самом деле, подобный шаг становится символом падения американского мирового лидерства», — подчеркнул Марков.

Решение США также стало плохим примером для других стран. Политолог рассказал, что, после того как Штаты решили принять только 20 тысяч человек, страны ЕС сошлись во мнении, что у них и так уже наблюдается перенасыщенность беженцами и большое число новых они принимать не станут.

«Американцы должны были создать воздушный мост и вывезти из Афганистана всех тех, кто оказался в опасности по их вине, — считает собеседник «Ленты.ру». — Но они боятся критики. Теперь этих людей ждут репрессии, и сложно предугадать, как далеко в этом направлении решит зайти «Талибан». Произошло, по сути, тотальное унижение США, которое они сами навлекли на себя тем, что вторглись в страну, что бросили тех, с кем работали. Их главное оправдание в том, что тем афганцам они платили хорошие зарплаты, выше, чем средние по стране, и теперь никому ничего не должны».

Популизм ценой жизней

По мнению Юлина, США поставили главной своей целью вывести соотечественников, чтобы показать, как они беспокоятся о жизнях американцев, чтобы не допустить лишней критики со стороны населения.

«По сути, это банальная пропаганда и популизм, — считает военный эксперт. — Они хотят показать, как дороги для них жизни сограждан, полностью игнорируя тех афганцев, которые доверились им и также верили в свою защиту. То, что США сейчас решают, кто может быть на территории аэропорта, а кто нет, кто может эвакуироваться, а кто останется умирать, показывает, что американцы были именно оккупантами, которым всегда было плевать на афганцев».

Историк считает, что, захватывая страну под лозунгами борьбы с терроризмом, США просто преследовал свои внутренние интересы, полностью игнорируя жизни и риски доверившихся им людей.

«Те, кого не пропустят в аэропорт, скорее всего, будут убиты. И этот ужасный факт должен напомнить о том, что было известно еще со времен Камбоджи, Вьетнама: американцы плевать хотели на недочеловека, который не является гражданином США или ЕС. Они бросят его без зазрения совести и завтра же забудут», — заключил Юлин.