Глава Украины назвал причину продолжения конфликта в Донбассе

И хочется вернуть наши территории. Это большое желание. К сожалению, это не решается в Верховной раде Украины. Если бы это можно было, мы бы давно уже проголосовали, и уверен, что в этой теме, болезненной, кровавой, парламент объединился бы. Но это также пример того, что завершить войну, не объединившись, невозможно, — сказал президент Украины.