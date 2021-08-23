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Зеленский назвал причину продолжения конфликта в Донбассе

News.ru
5 часов назад

Владимир Зеленский заявил, что конфликт в Донбассе невозможно решить путём голосования в парламенте, хотя сам он очень хотел покончить с войной. Свои взгляды на ситуацию он озвучил в эфире телеканала «Украина».

Глава Украины назвал причину продолжения конфликта в Донбассе
Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.comVolodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

По словам Зеленского, война является тем процессом, который хочется завершить полностью.

И хочется вернуть наши территории. Это большое желание. К сожалению, это не решается в Верховной раде Украины. Если бы это можно было, мы бы давно уже проголосовали, и уверен, что в этой теме, болезненной, кровавой, парламент объединился бы. Но это также пример того, что завершить войну, не объединившись, невозможно, — сказал президент Украины.

Военная операция на юго-востоке Украины началась в апреле 2014 года, когда часть районов Донецкой и Луганской областей отказались подчиняться новым властям в Киеве и образовали самопровозглашённые народные республики.

По последним данным ООН, за годы конфликта жертвами стали около 13 тысяч человек.

Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой нормандской четвёрки, куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).

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