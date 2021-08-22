Президент Чехии назвал ответственных за уход НАТО из Афганистана

Экс-президент США Дональд Трамп и нынешний глава государства Джо Байден ответственны за вывод войск коалиции НАТО из Афганистана. Об этом в беседе с сетевым телеканалом газеты Blesk заявил президент Чехии Милош Земан. "Главной причиной вывода войск из Афганистана стали два [этих американских] президента", - сказал Земан. По его мнению, Трамп и Байден не проявили должную отвагу в вопросе сохранения военного присутствия в Афганистане и за выход международной коалиции из Афганистана несут ответственность только Соединенные Штаты. По мнению Земана, Североатлантический альянс нуждается в реформе. "НАТО должна перестать быть "сервисной организацией США. Я согласен с мнением президента Франции Эммануэля Макрона о том, что враг - не Россия, а международный терроризм. Вместе с тем чешский президент отметил, что выступает против переговоров с представителями радикального движения "Талибан". "Талибан" не изменился после 11 сентября [2001 года]. Он только лучше вооружен. Его [террористические] нападения станут еще более жестокими", - заключил Земан. Ранее сообщалось, что поддержки, которую власти Афганистана получали от НАТО, больше не будет.