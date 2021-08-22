«Заложник политики»: Шугалей объяснил, зачем Зеленскому нужна «Крымская платформа»

Так в интервью изданию «Народные Новости» он прокомментировал проведение на Украине «Крымской платформы». По словам социолога, Зеленский хорошо осознает, что полуостров уже не вернется под контроль Киева.
«Но он пытается поднимать свой имидж. Многие на Украине хотели бы, чтобы полуостров вернулся. Он не может отойти от этой повестки, не может ни говорить, ни делать подобные вещи», — отметил Шугалей.
В этой связи он назвал украинского президента заложником направленной против России киевской политики. В ее рамках крымская тема является обязательной, констатировал ученый.
Саммит «Крымская платформа» состоится 23 августа. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее утверждал, что мероприятие посетят делегации из 44 стран. В МИД России форум назвали очередным элементом антироссийской политики.