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«Заложник политики»: Шугалей объяснил, зачем Зеленскому нужна «Крымская платформа»

Слово и Делоиещё 1
13 часов назад

Так в интервью изданию «Народные Новости» он прокомментировал проведение на Украине «Крымской платформы». По словам социолога, Зеленский хорошо осознает, что полуостров уже не вернется под контроль Киева.

«Заложник политики»: Шугалей объяснил, зачем Зеленскому нужна «Крымская платформа»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Но он пытается поднимать свой имидж. Многие на Украине хотели бы, чтобы полуостров вернулся. Он не может отойти от этой повестки, не может ни говорить, ни делать подобные вещи», — отметил Шугалей.

В этой связи он назвал украинского президента заложником направленной против России киевской политики. В ее рамках крымская тема является обязательной, констатировал ученый.

Саммит «Крымская платформа» состоится 23 августа. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее утверждал, что мероприятие посетят делегации из 44 стран. В МИД России форум назвали очередным элементом антироссийской политики.

Конфликты,Дмитрий Кулеба,МИД,
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