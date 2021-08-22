«Заложник политики»: Шугалей объяснил, зачем Зеленскому нужна «Крымская платформа»

Так в интервью изданию «Народные Новости» он прокомментировал проведение на Украине «Крымской платформы». По словам социолога, Зеленский хорошо осознает, что полуостров уже не вернется под контроль Киева.

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«Но он пытается поднимать свой имидж. Многие на Украине хотели бы, чтобы полуостров вернулся. Он не может отойти от этой повестки, не может ни говорить, ни делать подобные вещи», — отметил Шугалей.

В этой связи он назвал украинского президента заложником направленной против России киевской политики. В ее рамках крымская тема является обязательной, констатировал ученый.