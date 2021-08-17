Володин: Мы стали свидетелями краха внешней политики США

"Трагедией и гуманитарной катастрофой закончилось 20-летнее пребывание американских войск в Афганистане. Количество нарколабораторий увеличилось в сотни раз, население обнищало, более 250 тысяч мирных граждан погибли в результате боевых операций НАТО и от рук террористов. Сейчас мы становимся свидетелями жутких кадров происходящего. Что впереди? Можно только предположить", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Спикер Госдумы подчеркнул, что происходящее не может не беспокоить, так как Афганистан граничит со странами - стратегическими партнерами России.
Политик обратил внимание на то, что не слышно заявлений Госдепартамента США, какую помощь будут оказывать Афганистану и соседним с ним государствам. Также до сих пор нет заявлений ПА ОБСЕ, ПАСЕ и Европарламента о нарушениях прав человека, необходимости поддержки тех, кто оказался в непростом положении.
"По-видимому, так и не дождемся. Так же, как не дождались их по Ливии, Ираку, Сирии, Югославии. Перечень можно продолжить", - констатировал Володин.
По его мнению, если проанализировать факты международной экспансии США, когда они вторгались на территорию других государств и под разными предлогами навязывали свои стандарты, "сложно назвать ту страну, которая от этого выиграла бы".
"Сегодня мы стали свидетелями краха американской внешней политики. При этом бюджеты США и ряда европейских стран увеличиваются на продвижение демократии в других государствах. Понятным языком - на свержение существующих властей и поддержку лояльных им политиков, создание напряжения и конфликтов", - пояснил спикер Госдумы.
Володин убежден, что правильно было бы направить эти средства на помощь народам Афганистана и сопредельных с ним государств, которые в полной мере столкнулись с последствиями деятельности США.
В понедельник президент США Джозеф Байден выступил с обращением к нации по ситуации в Афганистане. Главный посыл его речи состоял в том, что Соединенные Штаты выполнили свою миссию в Афганистане, а дальнейшее пребывание в ней "грозило потерями". Он признал, что ситуация ухудшилась быстрее, чем ожидала его администрация, после того как она "унаследовала" сделку о выводе, заключенную бывшим президентом Дональдом Трампом. Байден сообщил о выделении 500 миллионов долларов на поддержку жителей Афганистана. Ранее официальные лица заявили, что правительство готово взять с собой на базы США около 22 тысяч афганцев, которые являются кандидатами на получение специальных иммиграционных виз (SIV). Всего с субботы Афганистан через аэропорт Кабула покинули только 700 местных жителей.