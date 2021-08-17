Володин: Мы стали свидетелями краха внешней политики США

"Трагедией и гуманитарной катастрофой закончилось 20-летнее пребывание американских войск в Афганистане. Количество нарколабораторий увеличилось в сотни раз, население обнищало, более 250 тысяч мирных граждан погибли в результате боевых операций НАТО и от рук террористов. Сейчас мы становимся свидетелями жутких кадров происходящего. Что впереди? Можно только предположить", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы подчеркнул, что происходящее не может не беспокоить, так как Афганистан граничит со странами - стратегическими партнерами России.

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Политик обратил внимание на то, что не слышно заявлений Госдепартамента США, какую помощь будут оказывать Афганистану и соседним с ним государствам. Также до сих пор нет заявлений ПА ОБСЕ, ПАСЕ и Европарламента о нарушениях прав человека, необходимости поддержки тех, кто оказался в непростом положении.

"По-видимому, так и не дождемся. Так же, как не дождались их по Ливии, Ираку, Сирии, Югославии. Перечень можно продолжить", - констатировал Володин.

По его мнению, если проанализировать факты международной экспансии США, когда они вторгались на территорию других государств и под разными предлогами навязывали свои стандарты, "сложно назвать ту страну, которая от этого выиграла бы".

"Сегодня мы стали свидетелями краха американской внешней политики. При этом бюджеты США и ряда европейских стран увеличиваются на продвижение демократии в других государствах. Понятным языком - на свержение существующих властей и поддержку лояльных им политиков, создание напряжения и конфликтов", - пояснил спикер Госдумы.

Володин убежден, что правильно было бы направить эти средства на помощь народам Афганистана и сопредельных с ним государств, которые в полной мере столкнулись с последствиями деятельности США.