США заблокируют террористам доступ к денежным резервам Афганистана

Члены движения «Талибан»* (запрещённая в России террористическая организация), которые захватили власть в Афганистане, не смогут получить доступ к денежным резервам страны. Речь идёт о тех активах прежних афганских властей, которые хранятся в США. Ранее стало известно, что президент Афганистана Ашраф Гани убегал из страны вместе с машинами, набитыми деньгами.
Во время эвакуации американских военных из столицы Афганистана Кабула представитель администрации США заявил AFP, что его страна заблокирует талибам доступ к любым активам афганского центрального банка, которые хранятся на американской территории. По данным Международного валютного фонда (МВФ), на конец апреля 2021 года золотовалютные резервы ЦБ Афганистана составляли $9,4 млрд.
Источник агентства указал, что большая часть афганских резервов хранится за пределами Афганистана. При этом пока непонятно, какая именно доля этих активов находится в США.
Весной 2021 года США объявили о выводе своих войск с территории Афганистана, после чего бойцы радикального движения «Талибан»*, которые уже правили страной в 1996–2001 годах, начали наступление на позиции афганской армии. 15 августа члены движения, которое с 2003 года признано в России террористическим, вошли в Кабул и объявили об окончании войны.
Президенту Афганистана Ашрафу Гани пришлось бежать из страны. В российском посольстве позже рассказали, что во время побега Гани сопровождали четыре машины, набитые деньгами. Не все средства поместились в вертолёт, в связи с чем часть денег осталась лежать на взлётном поле. Из-за крупной суммы возникло подозрение, что президент попытался сбежать, похитив деньги из бюджета.
Ранее, в марте 2021 года, Всемирный банк обнародовал данные по основным должникам России. Из них следовало, что некоторые двусторонние долги перед РФ заморожены на одной отметке на протяжении многих лет. Например, долг Афганистана ($849 млн) заморожен с 2009 года.