США заблокируют террористам доступ к денежным резервам Афганистана

Члены движения «Талибан»* (запрещённая в России террористическая организация), которые захватили власть в Афганистане, не смогут получить доступ к денежным резервам страны. Речь идёт о тех активах прежних афганских властей, которые хранятся в США. Ранее стало известно, что президент Афганистана Ашраф Гани убегал из страны вместе с машинами, набитыми деньгами.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Во время эвакуации американских военных из столицы Афганистана Кабула представитель администрации США заявил AFP, что его страна заблокирует талибам доступ к любым активам афганского центрального банка, которые хранятся на американской территории. По данным Международного валютного фонда (МВФ), на конец апреля 2021 года золотовалютные резервы ЦБ Афганистана составляли $9,4 млрд.

Источник агентства указал, что большая часть афганских резервов хранится за пределами Афганистана. При этом пока непонятно, какая именно доля этих активов находится в США.

Весной 2021 года США объявили о выводе своих войск с территории Афганистана, после чего бойцы радикального движения «Талибан»*, которые уже правили страной в 1996–2001 годах, начали наступление на позиции афганской армии. 15 августа члены движения, которое с 2003 года признано в России террористическим, вошли в Кабул и объявили об окончании войны.

Президенту Афганистана Ашрафу Гани пришлось бежать из страны. В российском посольстве позже рассказали, что во время побега Гани сопровождали четыре машины, набитые деньгами. Не все средства поместились в вертолёт, в связи с чем часть денег осталась лежать на взлётном поле. Из-за крупной суммы возникло подозрение, что президент попытался сбежать, похитив деньги из бюджета.