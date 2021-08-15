Посол России планирует встретиться с представителем талибов

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов планирует провести встречу с представителями движения « Талибан (организация запрещена в России)», чтобы обсудить безопасность деятельности российской дипломатической миссии. Об этом заявил пресс-атташе посольства РФ в Кабуле Никита Ищенко, сообщает РИА «Новости».

«Планируется встреча с главным координатором движения талибов в Кабуле, который принимает капитуляцию правительственных сил», — сказал Ищенко, добавив, что точная дата встречи находится на стадии согласования.

Боевики «Талибана» заявили, что установили контроль над всей территорией Афганистана и захватили Кабул. Также талибы объявили, что переходного правительства не будет, и что они ждут полной передачи власти.