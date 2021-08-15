В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну

Российская Газетаиещё 6
6 часов назад

Собеседники журналистов утверждают, что вместе с Гани Исламскую республику покинули два его ближайших помощника - глава президентской администрации и советник по национальной безопасности. В какую страну они предположительно эвакуировались, не сообщается. По крайней мере, в МИД Таджикистана заявили агентству РИА Новости, что не обладают появившейся в СМИ информацией о том, будто афганский глава мог вылететь в Душанбе.

Глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана подтвердил, что Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Тем временем в посольстве РФ в Кабуле подтвердили "Интерфаксу", что, по данным дипломатов, Гани действительно покинул свою резиденцию. "Насколько мы знаем, он бежал из президентского дворца", - сказал агентству пресс-атташе дипмиссии Никита Ищенко.

Сайт "РГ" ведёт хронику событий в Афганистане.

Конфликты,Ашраф Ахмадзай,Администрация Президента РФ,МИД,Интерфакс,Таджикистан,Афганистан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители