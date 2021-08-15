Президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну

Собеседники журналистов утверждают, что вместе с Гани Исламскую республику покинули два его ближайших помощника - глава президентской администрации и советник по национальной безопасности. В какую страну они предположительно эвакуировались, не сообщается. По крайней мере, в МИД Таджикистана заявили агентству РИА Новости, что не обладают появившейся в СМИ информацией о том, будто афганский глава мог вылететь в Душанбе.