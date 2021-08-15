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В Крыму заявили, что украинцы "заражены вирусом русофобии"

Газета.Ruиещё 9
12 часов назад

Глава Общественной палаты республики Крым Александр Форманчук заявил, что русофобия на Украине сегодня возведена в ранг государственной политики. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Крыму заявили, что украинцы "заражены вирусом русофобии"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Таким образом Форманчук прокомментировал заявление депутата Верховной Рады Украины Олега Волошина об укоренении русофобии в стране.

«В основе я согласен с выводами Волошина Русофобия в Киеве возведена в ранг государственной политики, и большая часть правящего политикума эту идеологию разделяет. И конечно, часть людей в стране также заражена вирусом русофобии, замешанном на интегральном украинском национализме», — отметил Форманчук.

Он добавил, что «крымчанам и людям, которые живут на Украине, необходимо помнить, что никто их не пощадит за стремление жить вместе».

Ранее Волошин в эфире телеканала News One заявил, что на Украине укоренилась русофобия, и описал судьбу русского населения в случае перехода Крыма и даже Кубани под контроль Украины.

По мнению народного депутата, некоторая часть населения Украины испытывает ненависть к России и боится примирения двух стран, считая, что отношения между двумя народами должны оставаться плохими даже после «возвращения» Украине Крыма или «присоединения» к ней Кубани.

Конфликты,Олег Волошин,Александр Форманчук,Верховная Рада,Республика Крым,Киев,Украина,
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