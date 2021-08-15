Разбившихся в Турции российских военных наградят посмертно

Президент России Владимир Путин принял решение наградить погибших при тушении пожаров в Турции российских летчиков Орденом мужества. Соответствующий указ уже подписан. Соответствующий указ уже подписан.

Фото: Свободная пресса Свободная пресса

Самолета Бе-200 упал в районе города Кахраманмараш на востоке страны. Он не принадлежит МЧС РФ и находится в ведомстве минобороны. Он был арендован Турцией для тушения природных пожаров.