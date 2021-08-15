Разбившихся в Турции российских военных наградят посмертно

Президент России Владимир Путин принял решение наградить погибших при тушении пожаров в Турции российских летчиков Орденом мужества. Соответствующий указ уже подписан. Соответствующий указ уже подписан.
Самолета Бе-200 упал в районе города Кахраманмараш на востоке страны. Он не принадлежит МЧС РФ и находится в ведомстве минобороны. Он был арендован Турцией для тушения природных пожаров.
В Минобороны России подтвердили, что в авиакатастрофе погибли все пять членов экипажа, а также представителя турецкой стороны, находящиеся на борту.