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Разбившихся в Турции российских военных наградят посмертно

Свободная прессаиещё 35
13 часов назад

Президент России Владимир Путин принял решение наградить погибших при тушении пожаров в Турции российских летчиков Орденом мужества. Соответствующий указ уже подписан. Соответствующий указ уже подписан.

Разбившихся в Турции российских военных наградят посмертно
Фото: Свободная прессаСвободная пресса

Самолета Бе-200 упал в районе города Кахраманмараш на востоке страны. Он не принадлежит МЧС РФ и находится в ведомстве минобороны. Он был арендован Турцией для тушения природных пожаров.

В Минобороны России подтвердили, что в авиакатастрофе погибли все пять членов экипажа, а также представителя турецкой стороны, находящиеся на борту.

Конфликты,Владимир Путин,Министерство обороны,МЧС,Турция,
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