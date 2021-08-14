В США обеспокоились из-за темпов продвижения талибов в Афганистане

«Мы, конечно, наблюдаем за тем, что делает «Талибан»*, и отмечаем с серьёзной обеспокоенностью... ту скорость, с которой они продвигаются, и недостаточное сопротивление, с которым они сталкиваются... Мы хотим видеть волю, политическое и военное лидерство (властей Афганистана. — RT)», — приводит ТАСС слова официального представителя Минобороны США.