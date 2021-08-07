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Посол России заявил о кампании Запада против российских вакцин от коронавируса

Lenta.ruиещё 1
7 часов назад

На Западе ведется целенаправленная кампания против российских вакцин от коронавируса, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова передает ТАСС.

Антонов рассказал о «двойных стандартах» Запада в отношении вакцин от COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам дипломата, публикации в американских СМИ о попытках России убедить граждан США не вакцинироваться «не имеют ничего общего с действительностью». Подобные обвинения в попытках подорвать прививочные кампании в отдельных странах можно объяснить лишь русофобией, отметил он.

Антонов также добавил, что Запад отказывается признать тот факт, что наработки отечественных ученых могут помочь в обеспечении здоровья и благополучия всего человечества.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что заказчиками информационной кампании против российской вакцины от коронавируса «Спутник V» являются представители так называемой «большой фармы».

Конфликты,Русофобия и русофобы,Кирилл Дмитриев,Анатолий Антонов,Российский фонд прямых инвестиций,ИТАР-ТАСС,Россия,
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