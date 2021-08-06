Силовиков ВСУ заподозрили в убийстве журналиста РФ

Следственный комитет России считает, что к убийству российского фотожурналиста Андрея Стенина безусловно причастные украинские силовые структуры, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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"Установлено, что лица, совершившие убийство российского журналиста и других гражданских лиц, были в форме с изображением национального флага Украины. Идентифицирована и военная техника Национальной гвардии Украины, находившаяся поблизости. Таким образом, причастность украинских силовиков к этому преступлению не вызывает сомнений", - указано в сообщении СК России. Следствие указывает, что украинская сторона до сих пор не представила документы по собственному расследованию смерти Андрея Стенина.

"Украинские правоохранительные органы не оказывают какого-либо содействия в расследовании обстоятельств убийства российского журналиста. Хотя очевидно, что они обладают информацией об этом происшествии", - заявили в СК России.