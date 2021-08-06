Силовиков ВСУ заподозрили в убийстве журналиста РФ

Следственный комитет России считает, что к убийству российского фотожурналиста Андрея Стенина безусловно причастные украинские силовые структуры, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Установлено, что лица, совершившие убийство российского журналиста и других гражданских лиц, были в форме с изображением национального флага Украины. Идентифицирована и военная техника Национальной гвардии Украины, находившаяся поблизости. Таким образом, причастность украинских силовиков к этому преступлению не вызывает сомнений", - указано в сообщении СК России. Следствие указывает, что украинская сторона до сих пор не представила документы по собственному расследованию смерти Андрея Стенина.
"Украинские правоохранительные органы не оказывают какого-либо содействия в расследовании обстоятельств убийства российского журналиста. Хотя очевидно, что они обладают информацией об этом происшествии", - заявили в СК России.
Следователи считают, что смогут найти реальных виновников убийства Андрея Стенина и тех, кто отдавал приказы, назвав это "вопросом времени". В 2020 году Украина отказалась предоставить данные о гибели журналиста Стенина. Андрей Стенин погиб 6 августа 2014 при обстреле колонны автомобилей аэромобильной бригадой Вооруженных сил Украины. В 2005-2008 году Стенин работал в "Газете.Ru".