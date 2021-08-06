В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

СК РФ: украинские силовики безусловно причастны к гибели журналиста Андрея Стенина

Газета.Ruиещё 1
27 минут назад

Следственный комитет России считает, что к убийству российского фотожурналиста Андрея Стенина безусловно причастные украинские силовые структуры, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Силовиков ВСУ заподозрили в убийстве журналиста РФ
Фото: РИА «Новости»РИА «Новости»

"Установлено, что лица, совершившие убийство российского журналиста и других гражданских лиц, были в форме с изображением национального флага Украины. Идентифицирована и военная техника Национальной гвардии Украины, находившаяся поблизости. Таким образом, причастность украинских силовиков к этому преступлению не вызывает сомнений", - указано в сообщении СК России. Следствие указывает, что украинская сторона до сих пор не представила документы по собственному расследованию смерти Андрея Стенина.

"Украинские правоохранительные органы не оказывают какого-либо содействия в расследовании обстоятельств убийства российского журналиста. Хотя очевидно, что они обладают информацией об этом происшествии", - заявили в СК России.

Следователи считают, что смогут найти реальных виновников убийства Андрея Стенина и тех, кто отдавал приказы, назвав это "вопросом времени". В 2020 году Украина отказалась предоставить данные о гибели журналиста Стенина. Андрей Стенин погиб 6 августа 2014 при обстреле колонны автомобилей аэромобильной бригадой Вооруженных сил Украины. В 2005-2008 году Стенин работал в "Газете.Ru".

Конфликты,В мире,Криминал,Андрей Стенин,СКР,МВД,Газета.Ru,РИА Новости,Украина,
65
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители