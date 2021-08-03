Захарова заявила, что Россия никогда не бросит Донецк и Луганск

"Я единственно могу повторить слова руководства нашей страны, что ни Донецк, ни Луганск Россия никогда не бросит. И речь идет в первую очередь о людях, которых будут поддерживать, и поддержка эта не останавливалась ни на минуту, еще раз подчеркну, ни на минуту за все эти годы, - сказала она. - Я вам это говорю не как человек, который так или иначе соприкасается с вопросами внешней политики и международных отношений, а просто как гражданин нашей страны, который изнутри видит, что делается для того, чтобы люди, которых мы называем соотечественниками, люди, которые стали или становятся гражданами РФ, понимали, что за их жизни, не только за их права, а в первую очередь за их жизни, есть кому постоять".