Антонов заявил, что Госдеп вводит в заблуждение по ситуации с работой дипмиссий РФ и США

Американская сторона вводит в заблуждение СМИ относительно условий работы диппредставительств России и США. Об этом заявил в понедельник вечером посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя высказывания главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса о требовании Москвы для посольства Соединенных Штатов более не нанимать на работу местный персонал.

"Если послушать господина Неда Прайса, то может сложиться впечатление, что трудности в работе дипмиссий возникли по вине России и только вчера, - приводит заявление Антонова российское посольство на своей странице в Facebook. - Сожалеем, что коллега оказался не готов к столь серьезному разговору с журналистами и ввел их в заблуждение в отношении истинного положения дел".

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"Обнуление" ограничений

Россия неоднократно предлагала США отказаться от ограничений на работу посольств двух стран, однако в Вашингтоне идут на еще большее ужесточение условий деятельности российских дипломатов, отметил Антонов.

Посол прокомментировал высказывания главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса о требовании Москвы для посольства Соединенных Штатов более не нанимать на работу местный персонал.

По его словам, Москва очень долго проявляла сдержанность, несмотря "на многолетнее, последовательное и сознательное ухудшение жизни и условий работы российских дипломатов в США". "Это и захват нашей собственности, и высылки сотрудников, когда людям давали всего 72 часа, чтобы покинуть территорию страны", - констатировал посол.

"Мы до последнего воздерживались от втягивания в порочный круг "обмена ударами". Неоднократно предлагали коллегам "обнулить" на взаимной основе существующие ограничения на деятельность загранучреждений друг друга, - обратил внимание Антонов. - Эти призывы услышаны не были. Более того, условия работы наших сотрудников продолжают ужесточаться".

Квота в 455 сотрудников

Российская сторона не запрещает США полностью выбрать ранее установленную квоту в 455 сотрудников для американской дипмиссии в России и ждет визовых запросов для американцев, которые заменят "местный персонал", заявил Антонов.

Его попросили пояснить, насколько соответствуют действительности утверждения американской стороны о том, что РФ якобы так усложняет деятельность американских диппредставительств, что они не смогут выполнять некоторые функции. "Это абсолютно не так", - ответил Антонов. "Вашингтону никто не запрещает полностью выбрать ранее установленную квоту в 455 сотрудников. Мы готовы внимательно рассматривать все получаемые обращения", - пояснил он.

"Мы ждем визовых запросов для американцев, которые заменят "местный персонал" посольства США, начиная от дипломатов консульской службы до водителей", - добавил российский посол, подчеркнув при этом, что "автоматизма здесь не будет". "Мы в этом случае предлагаем честный эквивалентный размен виз", - отметил Антонов.

Он добавил, что реализация российской "контрмеры в отношении американских представительств" как раз и направлена на восстановление "баланса дипприсутствия - российского в США и американского в России".

Выдача виз сотрудникам посольства США

Российская сторона выдала за последнее время 22 визы сотрудникам посольства США для работы в Москве, в то время как Вашингтон продлил документы лишь одному советнику-посланнику РФ, что противоречит ранее достигнутой договоренности, рассказал посол РФ.

"За последние дни мы выдали американцам, направляющимся на работу в посольство в Москве, 22 визы. В ответ пока что только, как в насмешку, получили продление визы для советника-посланника, - обратил внимание Антонов. - Партнеры выдают это как свою крупную уступку, с чем мы не согласны. Советники-посланники, как и ряд других руководящих сотрудников, из системы разменов должны быть исключены в соответствии с ранее достигнутой "джентльменской договоренностью".

"Попытки продать нам "пустой воздух" не пройдут. Так что ожидаем от Госдепартамента конструктивного подхода к решению проблем российских диппредставительств", - заявил посол России.

Он особо обратил внимание на то, что Москва не видит никаких подвижек в жесткой политике Вашингтона, вопреки пониманиям, достигнутым на российско-американском саммите в Женеве 16 июня. "Пора бы переходить от слов к делу, а не выпячивать собственные проблемы, забывая о российских озабоченностях", - заявил Антонов.

Конструктивный подход

Российская сторона ждет от Вашингтона конструктивного подхода к визовым вопросам и призывает возобновить равноправный и взаимоуважительный диалог, подчеркнул Антонов.

"Американским коллегам пора перестать лукавить и возобновить равноправный взаимоуважительный диалог, в рамках которого учитывались бы интересы обоих государств", - отметил он.

По словам Антонова, российская сторона неоднократно предлагала "оставить дипломатический конфликт в прошлом". "Если Соединенные Штаты к взаимному обнулению всех мер и контрмер не готовы, предлагаем использовать тактику "малых шагов", - отметил он, пояснив, что имеет в виду под этим по меньшей мере исключение из визовых разменов отдельных категорий сотрудников и договоренности "о годичном продлении истекших виз дипломатов". "Все эти предложения мы озвучили еще в феврале в дипломатической ноте. Однако не получили никакой реакции. Наши инициативы были просто проигнорированы", - констатировал посол.

Антонов также отметил, что РФ никогда не смирится с захватом российской дипсобственности в США и будет добиваться ее возвращения, "в том числе и в ходе консультаций по двусторонним "раздражителям".

Попытки обвинить российскую сторону

Попытки США обвинить российскую сторону в сложившемся положении дел с работой диппредставительств и визами, а самим при этом "предстать в белых фраках" вызывают недоумение, заявил Антонов.

"Мы действуем четко в соответствии с правилами страны пребывания. Направляем документы в госдепартамент заблаговременно, строго в установленные сроки. Однако реакции ноль", - подчеркнул он. Посол отметил, что порядка 60 сотрудников диппредставительства ожидают от американской стороны решения по визовым запросам, а если считать с учетом членов семей, то более 140 человек. "Еще более 30 новых сотрудников лишены возможности заехать в страну из-за того, что им не выдают визы в американском посольстве в Москве", - сообщил он. "Более того, практикуется аннулирование и действующих разрешений на въезд", - добавил Антонов.

"Поэтому попытки партнеров обвинить во всем нас, а самим предстать в "белых фраках" вызывают недоумение", - подчеркнул дипломат.