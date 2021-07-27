В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Вашингтоне заявили, что с территории России совершается больше всего кибератак на США

Газета.Ruиещё 10
19 часов назад

Заместитель помощника генерального прокурора США Ричард Даунинг заявил, что с территории России совершается больше всего кибератак на США, но российские власти не стоят за этими атаками. Об этом он сообщил на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса, передает ТАСС.

В Вашингтоне заявили, что с территории России совершается больше всего кибератак на США
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Конечно, Россия возглавляет этот список», — сказал он.

Даунинг отметил, что правительство России не стоит за этими атаками. По его мнению, Москва скорее «не делает того, что могла бы делать», чтобы предотвращать такие инциденты.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что верит в возможность налаживания сотрудничества между Вашингтоном и Москвой по кибербезопасности. Путин и Байден провели часовой телефонный разговор. В ходе разговора главы государств обсудили кибератаки с использованием программ-вымогателей.

Американский лидер отметил, что его разговор с российским коллегой прошел хорошо. Он добавил, что настроен оптимистично после этого разговора.

По словам Байдена, в ходе беседы он дал президенту России понять, что Вашингтон ожидает от Москвы действий в связи с хакерскими атаками с использованием программ-вымогателей. При этом Байден сказал, что США не считают, что кибератаки спонсировались российским правительством.

Конфликты,Генеральный прокурор,Джозеф Байден,Правительство РФ,ИТАР-ТАСС,Россия,Соединенные Штаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители