Мы задерживали финализацию «Северного потока — 2» на протяжении нескольких лет. Если бы не наши действия, этот проект был бы уже давно завершён <...>. Чем дольше этот газопровод неактивен, тем лучше для Центральной и Восточной Европы и единства Евросоюза, — подчеркнул дипломат.