Саакашвили: Геополитическое значение Украины уменьшится

Глава исполкома Национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили выразил уверенность, что геополитическое значение Украины после начала работы газопровода «Северный поток – 2» уменьшится.

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По его мнению, верить гарантиям, что транзит газа через Украину после запуска «Северного потока – 2» сохранится, нельзя.

«То, что геополитическое значение Украины после начала работы «Северного потока – 2» будет уменьшаться – это однозначно. Но это надо компенсировать тем, что Украина должна разрабатывать свои ресурсы, в том числе «зеленый» водород», – передает РИА «Новости» слова Саакашвили.

При этом он обвинил Россию в том, что она якобы хочет «перекрыть для Украины» Черное море, так как на юге страны сосредоточены основные залежи «зеленого» водорода. «И Россия смотрит на эти вещи», – сказал он.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.