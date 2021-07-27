В ЛНР заявили о подавлении огня ВСУ

В самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) заявили о подавлении огня со стороны армии Украины.

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«Руководствуясь указаниями главы республики и пунктом «е» дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня, наши подразделения открыли ответный огонь из не запрещённого минскими договоренностями вооружения, погасив огневую активность противника, откуда вёлся обстрел», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.

До этого в ЛНР заявили, что ВСУ четыре раза открывали огонь по территории республики.