В "Нафтогазе" потребовали ввести санкции против "Северного потока - 2"

Председатель правления компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал, что украинская сторона будет настаивать на необходимости введения санкций против оператора проекта "Северный поток — 2". Об этом сообщает РИА "Новости". "Мы продолжаем объяснять, что пока Россия, [президент России Владимир] Путин использует газ, как геополитическое оружие — до тех пор американские санкции без исключений должны быть применены, в частности, по отношению к Nord Stream AG и другим ключевым участникам этого проекта", — сказал он. Также Витренко отметил, что вопрос угроз, которые создает запуск проекта, будет обсуждаться во время визита украинского президента Владимира Зеленского в США в конце августа. "Если оператор газопровода будет под санкциями, а я еще раз подчеркиваю, 100% Nord Stream AG принадлежит "Газпрому", поэтому вполне нормально накладывать санкции на такого оператора, который фактически является геополитическим оружием в руках России. Если будут наложены санкции на этого оператора, европейские компании не будут бронировать мощности этого газопровода и не будут получать газ через него", — отметил председатель правления "Нафтогаз Украины". По его мнению, последние переговоры свидетельствуют о значительной поддержке позиции Украины среди сенаторов и конгрессменов США. "Они разделяют нашу озабоченность относительно того, что этот проект является реальной угрозой для безопасности Украины. Они разделяют нашу озабоченность относительно того, что этот проект несет коррупцию в Европу, он разделяет Европу. Они готовы поддерживать нас, Украину, на нашем пути борьбы против этого проекта", — добавил Витренко. Ранее министерство иностранных дел Германии опубликовало совместное заявление США и ФРГ по вопросам, связанным с российским газопроводом "Северный поток – 2". В соответствии с достигнутым соглашением сторон, в случае попыток России "использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины" Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России. "Северный поток — 2" представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.