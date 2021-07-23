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Медведев назвал "ритуальными танцами" возможные санкции против "Северного потока - 2"

Газета.Ruиещё 3
21 час назад

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью Deutsche Welle заявил о том, что строительство газопровода "Северный поток - 2" состоялось, а договоренности между Германией и США о возможных санкциях в отношении проекта являются "ритуальными танцами". При этом он отметил, что, несмотря на отдельные формулировки, соглашение между ФРГ и США лучше, чем попытка уничтожить этот важный проект. Медведев выразил мнение, что давление на проект связано с "экономическими интересами США и недобросовестной конкуренцией на европейском рынке". Политик также указал на то, что "торговля - это всегда взаимовыгодное дело". "Если Германия зависит от поставок российского газа, то Россия зависит от цен, которые формируются на рынке, и от закупок объемов поставок", - подчеркнул Медведев. "Северный поток — 2" представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию. Ранее США и Германия выпустили совместное заявление по газопроводу "Северный поток — 2", в котором прописана возможность введения санкций против России за использование энергоресурсов в качестве рычага давления на Украину. Вашингтон, предупреждая реакцию Киева, уже попросил его не высказываться по этому поводу критически.

Медведев назвал "ритуальными танцами" возможные санкции против "Северного потока - 2"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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