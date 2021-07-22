Российская делегация захотела покинуть форум ОБСЕ из-за «лживой риторики» Украины

Руководитель российской делегации на Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ Константин Гаврилов захотел покинуть форум из-за «лживой риторики» Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
«Необдуманные высказывания о якобы концентрации вооруженных сил России в приграничных районах (...) используются представителями Украины на ФСОБ как "ширма" для продолжающейся в течение семи лет "необычной военной деятельности" в Донбассе с привлечением до 60 тысяч украинских военнослужащих», — заявил Гаврилов и добавил, что осуждает кровопролитную операцию Киева против населения Донбасса.
По его словам, если делегация Украины продолжит лгать, то профессионального обсуждения не получится, а «еженедельные инсинуации южных соседей их западные спонсоры продолжат выслушивать без участия российской делегации».
Ранее сообщалось, что Россия впервые подала межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Жалоба касается целого ряда нарушений прав и свобод человека на Украине, произошедших после Евромайдана. Среди них: «Право на жизнь», «Запрещение пыток», «Право на свободу и личную неприкосновенность», «Право на уважение частной и семейной жизни» и другие.