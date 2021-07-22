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"Без меня меня женили": Песков о планах ФРГ повлиять на транзит газа через Украину

Газета.Ruиещё 5
6 часов назад

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков описал планы Германии повлиять на транзит газа через Украину фразой «без меня меня женили».

"Без меня меня женили". Песков - о планах Берлина повлиять на транзит газа через Украину
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, в соглашении Берлина и Вашингтона утверждается, что Германия будет всячески способствовать продлению на десять лет договоренности о транзите российского газа через Украину.

«Здесь, конечно, никак не упоминается Российская Федерация, а ведь это соглашение может продлеваться между Украиной и РФ. Поэтому тут слегка такой эффект по-русски это «без меня меня женили», — сказал Песков.

Накануне министерство иностранных дел Германии опубликовало совместное заявление США и ФРГ по вопросам, связанным с российским газопроводом «Северный поток – 2». В соответствии с достигнутым соглашением сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России.

Конфликты,Дмитрий Песков,Украина,Германия,
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