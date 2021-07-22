Киев заявил, что у него "много вопросов" к заявлению ФРГ и США по "Северному потоку - 2"

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Украина имеет "много вопросов" к совместному заявлению Германии и США, особенно в вопросе безопасности в связи с планируемым запуском газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с венгерским коллегой Петером Сийярто в четверг.

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"У нас в настоящее время имеется много вопросов к тому, как американо-германская договоренность способна уменьшить риски безопасности для Украины и стран Центральной Европы, связанные с запуском "Северного потока - 2", будем разговаривать с США и Германией по этому вопросу", - сказал он.

Украина детально изучает экономическую часть, изложенную в заявлении, и представит свою позицию после комплексного ее анализа, сообщил Кулеба.