Россия возложила ответственность за гибель Boeing MH17 на Украину

Украина в полной мере ответственна за крушение малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, поскольку не закрыла свое воздушное пространство, говорится в межгосударственной жалобе Генпрокуратуры в ЕСПЧ против Украины.

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В жалобе обозначено, что Украина не провела независимого и эффективного расследования обстоятельств незакрытия ответственными должностными лицами воздушного пространства, передает ТАСС.

«Украина в полной мере несет ответственность за гибель пассажиров и членов экипажа авиалайнера «Боинг-777» авиакомпании «Малайзийские авиалинии» <...>, а также причинение страданий родственникам погибших, поскольку ею совершено серьезное нарушение ст. 2 («Право на жизнь») [Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод] в материальном и процессуальном аспектах, ст. 3 («Запрещение пыток») конвенции в процессуальном аспекте в связи с непринятием мер по закрытию своего воздушного пространства», – говорится в заявлении.

Также отмечается, что Киев представляет сфабрикованные доказательства, чтобы переложить свою вину за авиакатастрофу на Россию.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, поскольку они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года.

В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Ранее судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз-Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине.

Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается.