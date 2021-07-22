Невиданный наплыв: В США боятся миграционного кризиса

Республиканцы в очередной раз выступили с критикой методов, применяемых Белым домом для решения миграционного вопроса. По мнению сенаторов Теда Круза и Линдси Грэма, приверженность администрации Джо Байдена идее открытых границ способна «поставить под угрозу здоровье и безопасность американцев» и привести «к ещё большему краху правопорядка». Аналитики, в свою очередь, отмечают, что нынешний миграционный курс действующего президента имеет политическую подоплёку. По словам экспертов, сложившаяся ситуация выгодна Байдену, поскольку позволяет демократам «пополнять южные штаты лояльным электоратом», что может сыграть важную роль на предстоящих выборах.

Фото: Reuters © Jose Luis Gonzalez Reuters © Jose Luis Gonzalez

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«Администрация Байдена говорит о желании отказаться от (применения. — RT) Раздела 42 (Свода законов США. — RT) — инструмента, использующегося для недопущения в страну людей с положительным тестом на коронавирус», — написал он на своей странице в Twitter.

Стоит отметить, ранее американские СМИ сообщали со ссылкой на источники, что Белый дом пересматривает свой план по отмене ограничений, связанных с COVID-19, из-за которых с октября более 750 тыс. ищущих убежище мигрантов не могут пересечь южную границу США. Как уточнялось, в соответствии с Разделом 42 Свода законов США все мигранты за исключением детей, пересекающих границу без сопровождения взрослых, могут быть отправлены обратно в Мексику . При этом их дела о предоставлении убежища не будут рассматриваться американскими властями.

В свою очередь, сенатор-республиканец Линдси Грэм предостерёг администрацию Байдена от действий, которые могут привести к увеличению потока нелегальных мигрантов.

«Если предоставить правовой статус хотя бы одному человеку, у нашей границы будет просто невиданный наплыв людей — это самая глупая идея в истории сената, в истории Белого дома. Это приведёт к ещё большему краху правопорядка», — отметил он в своём Twitter.

Напомним, на прошлой неделе администрация президента США заявила, что поддержит усилия по включению в законопроект об урегулировании бюджета механизма для получения гражданства Соединённых Штатов, но призвала законодателей определить, насколько широким должен быть охват данного положения.

Тем временем глава национального комитета республиканцев Ронна Макдэниел 19 июля обратила внимание на то, что сейчас в США на границе «наблюдается самый сильный наплыв нелегальных мигрантов за десятилетия».

«Где там наша Царица Границ (вице-президент США. — RT) Камала Харрис?», — написала Макдэниел на своей странице в Twitter.

На прошлой неделе она, ссылаясь на данные Службы пограничного и таможенного контроля США, сообщила, что в прошлом месяце на границе были зафиксированы случаи проникновения около 189 тыс. нелегальных мигрантов. Это, по мнению политика, «опровергает ложное заявление Байдена о том, что пограничный кризис — сезонное явление».

При этом в апреле было почти 179 тыс. незаконных переходов американской границы, а в мае — уже около 181 тыс., отметила Макдэниел.

Как спрогнозировал на днях Тед Круз, из-за «политики открытых границ» Байдена в этом году США движутся к тому, чтобы «шагнуть за отметку в 2 млн нелегальных мигрантов». Он назвал эту цифру «высочайшим показателем» более чем за 20 лет. Вместе с тем республиканец сообщил, что за 2021 год число нелегалов в США превысило 500 тыс. При этом Круз подчеркнул, что большинство из них не вакцинированы, а доля положительных тестов на коронавирус превышает 10%. Кроме того, по словам сенатора, администрация Байдена «выпускает» тысячи мигрантов без прохождения соответствующего тестирования.

Не первый выпад

Стоит отметить, что республиканцы далеко не первый раз выступают с критикой в адрес действующей администрации из-за миграционных проблем.

В июне Ронна Макдэниел усомнилась в том, что Белый дом контролирует кризисную ситуацию на границе с Мексикой. Она также сообщила , что глава государства и Камала Харрис так и не признали «огромного всплеска контрабанды» синтетического наркотика фентанила, зафиксированного во время «байденовского пограничного кризиса». Кроме того, Макдэниел обвинила вице-президента США в том, что та до сих пор не побывала в эпицентре наплыва нелегальных мигрантов с момента своего вступления в должность.

В том же месяце Тед Круз раскритиковал Байдена и Харрис в эфире Fox News за их неготовность решить проблему миграции в Соединённых Штатах. Кроме того, сенатор дал совет вице-президенту США посетить Техас, чтобы своими глазами увидеть ситуацию, которая сложилась в районе южной границы.

Своё недовольство миграционной политикой Белого дома выражали ранее и другие республиканцы. Так, конгрессмен Майкл Маккол в интервью ABC News спрогнозировал, что кризис на южной границе, спровоцированный, по его мнению, действующими властями, будет лишь усугубляться. Сенатор Линдси Грэм назвал иммиграционный план действующего президента США неудачным.

Напомним, после прихода к власти Байден инициировал нововведения в миграционной сфере. Он отменил запрет на въезд в США граждан ряда стран, включая Сирию, Иран, Йемен, Ливию и Сомали. Глава Белого дома также остановил действие режима ЧП из-за ситуации на южной границе, отменил федеральное финансирование возведения пограничной стены . Кроме того, Байден выпустил указ о введении восьмилетнего периода получения гражданства для нелегалов и об укреплении программы защиты детей мигрантов (DACA).

«Пополнить лояльным электоратом»

Эксперты, в свою очередь, называют критику республиканцев в отношении миграционной политики Байдена вполне обоснованной.

«В США сейчас действительно наблюдается бесконтрольный приток нелегалов, к этому привели действия администрации Байдена, которая теперь не знает, что делать. Белый дом пытается вводить полумеры, но уже сейчас очевидно, что они не работают. На какие-то жёсткие шаги Байден и его команда пойти боятся, опасаясь давления либеральных кругов», — отметил политолог-американист Малек Дудаков в комментарии RT.

«Уже никто в Вашингтоне не вспоминает о строительстве пограничной стены, речь идёт о том, чтобы легализовать огромное количество мигрантов, которые проникли на территорию США, и впоследствии наделить их правом голоса. Это делается со стратегическими целями: чтобы нелегалы в скором времени могли влиять в том числе на политические процессы США, голосуя за демократов, предоставивших им убежище», — пояснил он в разговоре с RT.

Данюк также обратил внимание на то, что с миграционной угрозой сталкиваются в первую очередь приграничные южные штаты — традиционное электоральное ядро Республиканской партии.

«Байдену выгодна такая напряжённость на южной границе, поскольку, с одной стороны, он в очередной раз цементирует голоса своих избирателей, которые считают, что все нелегальные мигранты должны получить право на въезд на территорию США, а с другой — пытается пополнить южные штаты лояльным демократам электоратом. И республиканские штаты из красных в скором времени могут превратиться в синие, демократические», — рассуждает Данюк.

При этом, по его мнению, в погоне за политической выгодой Байден утратил контроль над ситуацией с наплывом мигрантов. По его словам, президент США «отдал на откуп» очень важную тему миграции Камале Харрис , которая пока не может решить проблему.

«Она принимала исключительно популистские решения и продолжает это делать. А Байден выставляет себя защитником гражданских прав и свобод», — говорит Данюк.

С его точки зрения, теперь глава Белого дома «не может сделать ни одного шага назад», поскольку ему важна лояльность цветного электората, который поддерживает его миграционную политику.

«Байден не пойдёт на то, чтобы уничтожить свой имидж защитника мигрантов, их прав и свобод», — считает эксперт.

Как отметил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев , на фоне неконтролируемого наплыва нелегальных мигрантов администрация Байдена делает всё, чтобы сократить федеральные расходы на содержание пограничной службы, а также на структуры, которые действуют по линии безопасности.

«Отлов нелегалов обходится очень дорого. И вместо ужесточения политики Байден хочет легализовать этих мигрантов, а потом с их помощью решить исход выборов в палату представителей и голосования за главу государства», — отметил эксперт в комментарии RT.

Миграционный вопрос Васильев назвал одним из инструментов борьбы Байдена за власть.

«Если демократам удастся реализовать свои идеи, это создаст твёрдую политическую основу для гарантированного продвижения своих кандидатов», — констатировал аналитик.

При этом, по его словам, американские либеральные СМИ замалчивают то, что реально происходит на южной границе.

«На самом же деле там орудуют банды, которые управляют потоком наркотиков, грабят рядовых граждан, устраивают перестрелки. И влияние этих формирований по мере роста числа нелегалов расширяется», — говорит Васильев.

Как прогнозирует Никита Данюк, ситуация на южной границе США будет только ухудшаться, особенно с учётом продолжающейся пандемии коронавируса.

«Два миллиона потенциальных мигрантов — это абсолютно реальная цифра, которую озвучил сенатор Круз. В краткосрочной перспективе рост численности нелегалов на границе может привести к тому, что миграционная служба перестанет с этим справляться. Это приведёт к всплеску преступности, насилия и продажи наркотиков», — полагает Данюк.

С точки зрения Малека Дудакова, текущий подход американских властей к миграционной политике может привести к углублению социальных проблем в США.