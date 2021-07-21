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Путин велел не навязывать прививку против коронавируса

Lenta.ru
3 часа назад
Нельзя навязывать гражданам прививку против коронавируса, заявил президент Владимир Путин. Его цитирует ТАСС в среду, 21 июля.
«В большинстве своем люди понимают, что нужно привиться от коронавируса. Нельзя навязывать прививку, нужно объяснять», — заявил он на совещании с членами правительства.
По его словам, темпы вакцинации необходимо повышать, но не через принуждение, а объясняя важность вакцинации.
Глава государства также отметил, что лето 2021 года стало для России очередным испытанием в борьбе с коронавирусной инфекции.
Владимир Путин уже высказывался против обязательной вакцинации в стране. В очередной раз он заявил об этом в ходе прямой линии 30 июня. Тогда же он напомнил, что в рамках закона руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных групп граждан.
Ранее в ряде регионов ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. В частности, речь идет о работниках торговли, общественного питания, гостиничных услуг, а также таксистах, врачах и педагогах.
Конфликты,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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