Путин велел не навязывать прививку против коронавируса

Нельзя навязывать гражданам прививку против коронавируса, заявил президент Владимир Путин
. Его цитирует ТАСС
в среду, 21 июля.
«В большинстве своем люди понимают, что нужно привиться от коронавируса. Нельзя навязывать прививку, нужно объяснять», — заявил он на совещании с членами правительства.
По его словам, темпы вакцинации необходимо повышать, но не через принуждение, а объясняя важность вакцинации.
Глава государства
также отметил, что лето 2021 года стало для России очередным испытанием в борьбе с коронавирусной инфекции.
Владимир Путин уже высказывался против обязательной вакцинации в стране. В очередной раз он заявил
об этом в ходе прямой линии 30 июня. Тогда же он напомнил, что в рамках закона руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных групп граждан.
Ранее в ряде регионов ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. В частности, речь идет о работниках торговли, общественного питания, гостиничных услуг, а также таксистах, врачах и педагогах.