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Лукашенко: наплыв мигрантов в Литву связан с преступными группировками

Газета.Ruиещё 6
22 часа назад
В Литве действуют преступные группировки, которые за деньги привозят в страну нелегальных мигрантов. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает "БелТА". "Как только они ликвидируют группировки, которые за деньги привозят в Литву нелегальных мигрантов, нелегальная миграция в Литву будет ниже, чем в прошлом году. Единицы будут", - подчеркнул Лукашенко. Он также выразил готовность помочь Литве в решении этой проблемы, "но уже не безвозмездно". По его словам, обвинения Белоруссии в сложившейся ситуации и при этом просьбы помочь выглядят "по меньшей мере странно". "Если вы хотите, чтобы мы вам в этом помогали, так вы не набрасывайте нам на шею петлю", - сказал президент. Ранее Польша пригрозила, что ЕС может ввести санкции в отношении Белоруссии за наплыв мигрантов в Литву. Отмечалось, что с начала года в Литве задержаны 1 676 нелегальных мигрантов из Азии, въехавших в республику через границу с Белоруссией. Это в 20 раз больше по сравнению с показателями прошлых лет. Евросоюз объявил, что направит дополнительные силы в Литву для усиления контроля над границей страны с Белоруссией. Лукашенко, в свою очередь, заявлял, что республика выдержит любые экономические санкции. По его словам, стране удается "как-то карабкаться в экономике" благодаря связам с Россией.
Лукашенко: наплыв мигрантов в Литву связан с преступными группировками
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Санкции,Мигранты,Александр Лукашенко,ЕС,Литва,Беларусь,
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