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В Сухуме произошла перестрелка, есть погибшие

Газета.Ruиещё 1
5 часов назад
В Новом районе Сухума произошла перестрелка, сообщает "Sputnik Абхазия" со ссылкой на очевидца. По слова очевидца, в результате произошедшего погибли двое мужчин, проходивший мимо мужчина был ранен. Пострадавшего доставили в больницу. По данным источника "Газеты.Ru", ранения получили три человека. Перестрелка, как рассказал источник, по предварительным данным, "связана с недавним убийством в Сухуме 18 мая племянника первого президента Абхазии Кемала Ардзинбы". В настоящее время официальной информации об инциденте от абхазского министерства внутренних дел нет. Племянник первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы Кемал Ардзинба был ранен при перестрелке 18 мая, он скончался в больнице от полученных ран.
В Сухуме произошла перестрелка, есть погибшие
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,МВД,ИА Sputnik,Абхазия,
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