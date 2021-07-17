В Сухуме произошла перестрелка, есть погибшие

В Новом районе Сухума произошла перестрелка, сообщает "Sputnik Абхазия
" со ссылкой на очевидца. По слова очевидца, в результате произошедшего погибли двое мужчин, проходивший мимо мужчина был ранен. Пострадавшего доставили в больницу. По данным источника "Газеты.Ru", ранения получили три человека. Перестрелка, как рассказал источник, по предварительным данным, "связана с недавним убийством в Сухуме 18 мая племянника первого президента Абхазии Кемала Ардзинбы". В настоящее время официальной информации об инциденте от абхазского министерства внутренних дел
нет. Племянник первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы Кемал Ардзинба был ранен при перестрелке 18 мая, он скончался в больнице от полученных ран.