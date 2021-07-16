Fox: BLM подверглось в США критике за поддержку властей Кубы и призывы отменить эмбарго

Организация Black Lives Matter (BLM) в своем Instgramm разместила пост , в котором Вашингтон осуждается за «бесчеловечное» обращение с кубинцами. Лидеры движения призвали президента США Джо Байдена в срочном порядке отменить десятилетнее эмбарго в отношении острова.

Фото: ИА Regnum ИА Regnum

В заявлении BLM в Instagram говорится, что организация «осуждает бесчеловечное обращение федерального правительства США с кубинцами и призывает его немедленно отменить экономическую блокаду». Указывается, чт эмбарго Шт атов является «жестокой и бесчеловечной политикой», лежащей в основе нынешнего кризиса на Кубе. Данная политика, говорится в заявлении, была введена с «явным намерением дестабилизировать ситуацию в стране и подорвать право кубинцев на выбор собственного правительства».

Видео дня

Также добавляется: «С 1962 года Соединенные Штаты причиняют боль и страдания народу Кубы, перекрывая поставки про довольствия, медикаментов и товаров, что обошлось крошечному островному государству примерно в 130 миллиардов долларов > < Это происходит вопреки тому, что Куба на протяжении десятилетий помогает другим странам и отправляет туда своих докторов. > < США наказывают Кубу за то, что она сохранила свое намерение остаться независимой».

Комментируя данное заявление, американский журналист Бен Шапиро написал в Twitter : «Напоминание: BLM — ужасная коммунистическая организация и всегда была таковой».

Большинство пользователей социальной сети осудили его слова, выразив несогласие.

«Каждый, кто не согласен с тобой, сразу коммунист или социалист. Проследи закономерность», — отмечает @MikaelaSkyeSays.

«Если бы американцы действительно заботились о народе Кубы, они бы отменили эмбарго, которое вызывает дефицит поставок, а не сигнализировали о смене режима, потому что это приведет к разрушению и создаст невообразимый гуманитарный кризис», — пишет @Todezengel.

«Что? Ничто в этом заявлении не говорит о том, что они поддерживают коммунистов. Не очень хорошо, что они не осуждают автократический военный режим, но объективно верно, что наше эмбарго нанесло вред кубинскому народу — даже если оно также успешно нанесло вред кубинскому режиму», — подчеркивает @BunyansBlueOx.

«Подождите, что не так с заявлением BLM? Потому что они говорят правду», — отмечает @MaraJad84evr.

«Вау. Итак, Бен, давай разберемся, что такое коммунизм», — предлагает @ivo_psd.

«Напоминание: Бен хочет, чтобы вы поверили, что он «интеллектуал», но его чрезмерное актерство част о мешает ем у » — критикует @chriskclark.

«Как американец кубинского происхождения скажу, что кубинский народ страдает от кубинского режима, а не от эмбарго. Я бы попросил людей действительно заняться самообразованием, а не выплескивать ненависть на проблему, которую они не понимают», — пишет @Pattyandhearts и получает ответ от @WMadede: «Если вы не видите косвенных, но неизбежных последствий эмбарго для Кубы, тогда, возможно, вы не кубинец, чтобы делать комментарии. До свидания».

«Неважно, на чьей вы стороне, санкции и торговое эмбарго вредят только бедным. Посмотрите на Иран, Зимбабве, Кубу и т.д. Те, кто у власти, остаются у власти, а бедные страдают. Санкции бесчеловечны, потому что они не работают. Это простое похлопывание по собственной спине», — объясняет @theunchartedse1.

«184 из 186 стран в ООН согласны с BLM. Похоже, что ваше маленькое мнение — исключение», — иронизирует @iAMmrDebbie.

«185 из этих стран считают, что последняя должна выручить и Кубу По мне, так это 184 страны, которые тоже не делают шагов к оказанию помощи, пусть хоть одна из них понесет бремя для разнообразия», — комментирует @danno98c.

«Пусть бы BLM действительно проводил исследования. Куба просто не является частью торгового договора США. Их единственное эмбарго — это эмбарго с самими собой. Куба согласна торговать со своими собствен ным и странами (Китай, Россия, Венесуэла). Куба может торговать в этих странах чем угодно. США никогда не препятствовали этому», — указывает @TimJSherman и получает ответ от @JEAlexander: «Торговое эмбарго также вынуждает другие страны не торговать с Кубой, если они уже торгуют с США. Таким образом, мы, будучи крупной экономикой, вынуждаем страны не торговать с Кубой или упускать выгоду».

«Социализм и коммунизм не приравниваются. Вам стоит выучить», — подсказывает @longSchlong699.

«Бен, всё, что они сказали о Кубе, является правдой», — пишет @GulpofMagpies.

Ранее мэр американского города Майами Фрэнсис Суарес заявил, что США должны быть готовы нанести воздушные удары по Кубе для свержения нынешнего правительства этой страны.