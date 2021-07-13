Президент Украины Владимир Зеленский
заявил, что русский язык не является собственностью России
. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами в рамках конференции "Украина 30. Гуманитарная политика". "Помните, сколько было злоупотреблений, это поднимала Россия, о том, что если я на улице разговариваю на русском языке, то меня будут штрафовать. Но это неправда. Но некоторые нормы в законе так выписаны, что дают возможность об этом говорить", - сказал глава государства. Он подчеркнул, что украинца не оштрафуют, если он свободно будет говорить на русском языке. "Мы находимся в сложной ситуации, мы находимся в войне, напряжение вызывает что-либо связанное с Россией или с русским языком. Хотя я считаю, что русский язык - это не собственность России", - выразил мнение Зеленский. Он также добавил, что сейчас не стоит поднимать вопрос государственного языка, так как на Украине уже все в этом направлении на законодательном уровне сделано. "У нас есть украинский язык - единственный государственный язык, это закреплено в конституции", - подытожил он. Ранее Зеленский, комментируя статью президента России Владимира Путина
"О единстве украинского и русского народов", сказал: "приятно, что человек знает украинский язык".