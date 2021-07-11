NI назвал оплошность, которую в НАТО допустили из-за Крыма

В публикации отмечается, что агрессивная риторика Белого дома и его союзников по Североатлантическому альянсу после присоединения Крыма к России выходит за пределы национальных интересов западных стран и не находит поддержки у европейских и американских граждан.
"Вашингтон мало что выиграет от таких действий, но и много потеряет как в имидже, так и во влиянии", — подчеркнул автор.
При этом, по мнению Сансоне, ни один из участников НАТО не готов к развязыванию реальных военных конфликтов, что превращает любые их провокационные действия или заявления в блеф.
Для помощи Киеву автор предложил американским властям посодействовать в проведении реформ, направленных на усиление украинской армии и борьбу с коррупцией.