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NI назвал оплошность, которую в НАТО допустили из-за Крыма

РИА Новостииещё 1
4 часа назад
Провокации войск НАТО во главе с США в адрес России негативно сказываются на репутации стран — членов альянса, считает автор The National Interest Доминик Сансоне.
В публикации отмечается, что агрессивная риторика Белого дома и его союзников по Североатлантическому альянсу после присоединения Крыма к России выходит за пределы национальных интересов западных стран и не находит поддержки у европейских и американских граждан.
"Вашингтон мало что выиграет от таких действий, но и много потеряет как в имидже, так и во влиянии", — подчеркнул автор.
При этом, по мнению Сансоне, ни один из участников НАТО не готов к развязыванию реальных военных конфликтов, что превращает любые их провокационные действия или заявления в блеф.
Для помощи Киеву автор предложил американским властям посодействовать в проведении реформ, направленных на усиление украинской армии и борьбу с коррупцией.
Конфликты,НАТО,The National Interest,Республика Крым,
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