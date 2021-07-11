Госдеп направит делегацию в Гаити в связи с убийством президента

МОСКВА , 11 июля/ Радио Sputnik. Делегация американского Госдепа вылетит в Гаити в воскресенье для урегулирования политического кризиса, возникшего в стране после убийства президента Жовенеля Моиза, передает РИА Новости.

В числе участников делегации – специалисты по проблем стран Западного полушария: спецпомощник президента США Хуан Гонсалес и и. о. заместителя помощника госсекретаря Лаура Лохман.

Они встретятся с и. о. премьера Гаити Клодом Жозефом, претендующим на ту же должность Ариэлем Анри, которого успел назначить Моиз, и временным президентом Жозефом Ламбером.

Ранее гаитянские власти попросили ООН направить воинский контингент для помощи в обеспечении безопасности. Отдельно такая же просьба поступила в адрес США.

Соседняя с Гаити Доминиканская республика уже несколько дней ведет приграничную военную опера цию

Жовенель Моиз был убит во время нападения на его резиденцию в ночь на 7 июля. В республике ввели военное положение сроком на 15 дней. Временным президентом стал председатель сената Жозеф Ламбер.

Силы безопасности Гаити установили, что в группу злоумышленников, принимавших участие в нападении на Моиза, входили не менее 28 иностранцев: 26 колумбийцев и двое американцев гаитянского происхождения. Троих ликвидировали при задержании, 17 человек арестовали, восемь подозреваемых в розыске.

Ранее радио Sputnik сообщало , что Пентагон решил посылать военных в островное государство для поддержания там безопасности.