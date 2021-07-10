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На Украине испугались новых российских "Северных потоков"

РИА Новостииещё 1
3 часа назад
На Украине испугались новых российских "Северных потоков"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Киеве верят в возможность остановить строительство "Северного потока — 2", следует из заявлений заместителя главы офиса президента Украины Игоря Жовквы.
"Северный поток — 2" все еще имеет шансы быть остановленным. Заявления о том, что он уже почти готов, — преувеличение. Он может быть остановлен на любом этапе", — сказал он в интервью изданию "Телеграф".
Жовква также повторил популярный среди украинских политиков тезис: так, по его мнению, "Северный поток — 2" угрожает не только безопасности Украины, но и всем европейским странам, которые якобы станут зависимы от российского газа.
"Надо воспринимать это серьезнее, не исключено, что за этим проектом ("Северным потоком — 2". — Прим. ред.) последуют и новые проекты", — порассуждал он.
Киев постоянно призывает остановить строительство газопровода, так как опасается потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию.
Сейчас строительство газопровода близится к окончанию: в начале июня технически завершилась укладка первой нитки, ее готовят к заполнению газом. Вторую могут достроить за полтора-два месяца.
В России неоднократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" — это коммерческий проект и его нельзя политизировать, а завершение его строительства будет выгодно европейским странам.
Конфликты,РИА Новости,Москва,Киев,Украина,
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