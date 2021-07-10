На Украине испугались новых российских "Северных потоков"

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Северный поток — 2" все еще имеет шансы быть остановленным. Заявления о том, что он уже почти готов, — преувеличение. Он может быть остановлен на любом этапе", — сказал он в интервью издани ю "Теле граф".

Жовква также повторил популярный среди украинских политиков тезис: так, по его мнению, "Северный поток — 2" угрожает не только безопасности Украины, но и всем европейским странам, которые якобы станут зависимы от российского газа.

"Надо воспринимать это серьезнее, не исключено, что за этим проектом ("Северным потоком — 2". — Прим. ред.) последуют и новые проекты", — порассуждал он.

Киев постоянно призывает остановить строительство газопровода, так как опасается потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию.

Сейчас строительство газопровода близится к окончанию: в начале июня технически завершилась укладка первой нитки, ее готовят к заполнению газом. Вторую могут достроить за полтора-два месяца.