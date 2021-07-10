Пушков оценил планы Украины по депортации россиян из Крыма

Член Совета Федерации Алексей Пушков
в своем Telegram-канале прокомментировал новость, связанную с планами Украины
по депортации россиян из Крыма
. Сенатора "поражает обращенность украинских политиков в далекое несбыточное будущее". "Сколько раз в своих мечтах они уже зачищали Донбасс! Присоединяли к Украине Кубань. Вступали в ЕС
. И вот теперь готовят план выдворения русских из Крыма", - написал Пушков. По его словам, Киев не обсуждает вопрос, связанный с планом возврата Крыма в состав Украины. "И вот этот "расчет" не пойми на что окончательно превращает их заявления на счет Крыма в бессмысленный фарс, политическую клоунаду", - заключил член СФ. Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников
заявил, что после того как страна вернет себе Крым, она выгонит оттуда 500 тыс. россиян. Речь шла о российских гражданах, приехавших туда после 2014 года. В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина итоги референдума не признает и считает Россию "страной-агрессором".