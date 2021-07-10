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В ФРГ назван способ уладить разногласия по «Северному потоку — 2»

RT на русскомиещё 9
11 минут назад
Имеющиеся между Украиной и Германией разногласия по поводу «Северному потоку — 2» могут быть улажены путём предоставления Киеву компенсации в случае утраты роли транзитера газа.
В ФРГ нашли способ уладить разногласия по «Северному потоку — 2»
Фото: © Axel Schmidt / nord-stream2.com© Axel Schmidt / nord-stream2.com
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкий журнал Spiegel.
Отмечается, что Германия может предложить Украине «сотрудничество в производстве водорода».
Также рассматривается возможность выделения Германией денег на ремонт газовой сети Украины.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Збигневом Рау заявил, что Германия выступает за сохранение транзита российского газа через Украину после запуска «Северного потока — 2».
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