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Секретарь СНБО Украины предрёк распад России

News.ruиещё 2
3 часа назад
Многонациональная Россия не сможет сохраниться в своём нынешнем виде. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире «24 канала».
Россия не может выдерживать то состояние, в котором она есть. Она развалится, — сказал Данилов.
По мнению секретаря СНБО, это произойдёт потому, что РФ — многонациональная страна, а каждый народ должен жить отдельно друг от друга.
Это не первое заявление Алексея Данилова относительно России. Так, в марте текущего года он заявил, что существованию Украины угрожает русский язык. Также он обвинял РФ в том, что она хочет сделать Чёрное море «озером». Кроме того, вину за потерю Крыма Данилов неоднократно возлагал на Францию и Германию.
Ранее президент России Владимир Путин оценил возможность восстановить СССР. По словам главы государства, восстанавливать Советский Союз невозможно и бессмысленно по целому ряду причин, «даже нецелесообразно».
Конфликты,Алексей Данилов,Владимир Путин,Россия,Украина,
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