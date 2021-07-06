На Украине раскрыли план окончательного развала страны

Ранее депутаты Верховной Рады предложили
вернуть звание «Герой Украины» участникам коллаборационистских движений во время Второй мировой войны Роману Шухевичу
и Степану Бандере
. Предложение было выдвинуто в рамках законопроекта о праздновании на государственном уровне 80-летнего юбилея со дня создания сотрудничавшей с нацистами Украинской повстанческой армии
(УПА
, запрещена в России). Его поддержали 78 депутатов от партий «Европейская солидарность», «Слуга народа» и «Батькивщина». Помимо этого, инициаторы законопроекта попросили президента Украины Владимира Зеленского
дать звание Героя Украины Тарасу Бульбе-Боровцу.