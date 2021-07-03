Раскрыт список запрещенных для ввоза в Россию c Украины продуктов

Правительство России расширило экономические санкции в отношении Украины , дополнив список запрещенных для ввоза товаров, в том числе некоторыми продуктами питания. Их полный перечень раскрыт в соответствующем постановлении, размещенном на официальном интернет- портале правовой информации.

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Таким образом российское правительство дополнило перечень продукции, которую запрещено ввозить с Украины постановлением от 29 декабря 2018 года. Данное решение принято в соответствии с указом президента от 22 октября 2018 года «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными мерами Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации ».

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Что вошло в список

Новым постановлением, которое вступает в силу в день официального опубликования, в список запрещенных для ввоза с Украины на территорию России вносятся некоторые продукты питания, среди которых мясная продукция, ракообразные, моллюски, сахар, макаронные изделия, ячмень, томатный кетчуп, майонез, супы и бульоны, ингредиенты для приготовления соусов, смешанные приправы и вкусовые добавки, какао-паста.

Кроме того, вводится запрет на ввоз в Россию мороженого и некоторых видов пищевого льда, минеральной воды, а также газировки с содержанием подсластителей и вкусоароматических веществ, пальмового масла, мюслей на основе обжаренных хлопьев из злаковых зерен, продуктов для кормления скота, жмыхи, ферменты и ферментные препараты.

В перечень включены и непродовольственные товары. Теперь в Россию с Украины нельзя будет ввозить лесоматериалы толщиной в шесть сантиметров, ящики и коробки, упаковочные клети, барабаны и аналогичная тара из древесины, поддоны и прочие погрузочные щиты и деревянные обечайки.

Почему вводятся ограничения

Обоюдные ограничения на ввоз товаров между Россией и Украиной вводились, а затем многократно продлевались и расширялись после присоединения Крыма к России в 2014 году и из-за конфликта на юго-востоке Украины. Россия неоднократно указывала, что не имеет отношения к вооруженному противостоянию, а присоединение Крыма прошло на законных основаниях, и вводила контрсанкции, в том числе эмбарго на ввоз ряда продуктов.

Что делает Украина

Киев в конце марта в очередной раз ужесточил санкции против России, запретив ввоз из страны пшеницы, ржи и подсолнечного масла. Также перечень запрещенных к ввозу на Украину товаров пополнился газетной и туалетной бумагой, крафт-бумагой, косметическими салфетками, полотенцами для рук, скатертями, моющими средствами, ящиками, коробками, мешками, пакетами, инструментами для бурения, колесами и их частями и другим.

При этом с 1 февраля Украина на фоне дефицита угля возобновила закупку электроэнергии в России. Тогда исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко назвал сделку неизбежной, поскольку республика по-прежнему находится в общей энергосистеме с Россией и Белоруссией. По его словам, чтобы избежать закупок, Украина должна подключиться к Европе. До этого замминистра энергетики Виталий Шубин указывал, что процесс займет порядка трех лет.

Оборот между странами

Как заявлял ранее вице-премьер России Александр Новак , несмотря на политические разногласия, торгово-экономический оборот между Россией и Украиной сохраняется, российские товары и услуги покупают многие украинские государственные и частные компании: Центрэнерго, Энергоатом , предприятия бизнесменов Рената Ахметова, Игоря Коломойского. Кроме того, подчеркнул он , в России работает более трех миллионов мигрантов из Украины.

При этом в феврале замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, торговый представитель Украины Тарас Качка заявлял , что в 2020 году Украина резко сократила экономическую зависимость от России. Импорт снизился сразу на 35 процентов, до 8,4 процента в общей структуре, а экспорт составил только 5,5 процента. Однако главным торговым партнером Украины остается Евросоюз , на который приходится 40,7 процента торгового оборота.