Свыше 300 афганских военных перешли границу с Таджикистаном после боя с талибами

Более 300 афганских пограничников пересекли государственную границу с Таджикистаном после того, как радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России ) захватило погранкомендатуру Хохон. Об этом рассказали в пресс-центре погранвойск Таджикистана, сообщает РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Переход был осуществлен через охраняемый участок границы между 5-й погранзаставой «Истиклол» и 6-й погранзаставой «Саригор» погранотряда «Ш. Шохин».

«Таджикские пограничники, руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства, разрешили отступающим афганским военнослужащим перейти на свою территорию», — сказали в пресс-службе.

Там также уточнили, что в настоящее время ситуация на границе между Таджикистаном и Афганистаном находится под полным контролем таджикских военных.