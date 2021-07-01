В Европе выросло число заражений коронавирусом

В Европе число заражений коронавирусом выросло на 10% из-за смягчения социальных ограничений. Об этом рассказал директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге
, сообщает ТАСС. Клюге подчеркнул, что "десятинедельное снижение числа случаев подошло к концу". "На прошлой неделе количество заболевших выросло на 10% из-за более широкого общения, поездок, собраний и ослабления социальных ограничений", - сказал он. По его словам, у этого есть две причины: новый штамм "дельта" и большое число непривитых людей. Ранее в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ECDC) посоветовали не отказываться от антикоронавирусных ограничений в общественных местах в странах ЕС
. Накануне глава Еврокомиссии
Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза вакцинировали от коронавирусной инфекции двумя дозами около 41% взрослого населения.