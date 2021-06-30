Постпред России назвал безосновательными обвинения ООН в адрес российских военных в ЦАР

"Мы видели этот доклад, проанализировали его, предоставили комментарии к нему, которые были, кстати, полностью проигнорированы. Это все та же история - безосновательные обвинения; доказательства, собранные бог знает где; свидетели, которых нельзя идентифицировать; фотографии белых людей, о которых утверждается, что они русские, будто любые люди с белой кожей - русские. И с элементами фотошопа ", - сказал он.