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Президент США отказался от поездки на церемонию открытия Олимпиады в Токио

Спорт-Экспрессиещё 3
16 часов назад
Президент США Джо Байден не планирует приезжать в Токио по случаю старта летних Олимпийских игр, сообщает Western Journal.
Президент США отказался от поездки на церемонию открытия Олимпиады в Токио
Фото: Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Вместо него в Токио может прилететь его супруга Джилл Байден. Ожидается, что первая леди США примет участие в церемонии открытия Олимпиады, а также встретится с премьер-министром Японии Есихидэ Сугой.
В 2012 году на церемонии открытия соревнований в Лондоне присутствовала супруга бывшего американского лидера Барака Обамы Мишель.
В 2018 году в Пхенчхане США представлял вице-президент Майк Пенс, в 2016-м в Рио — госсекретарь Джон Керри.
Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии ее перенесли на год — состязания пройдут в период с 23 июля по 8 августа.
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