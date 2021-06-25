«Идут активные обсуждения с Германией
. Тема поднималась в ходе визита госсекретаря США Энтони Блинкена
в Берлин, включая < > разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель
.< > Разговор касался того, как мы можем защитить себя от этого оружия принуждения в отношении Европы и Украины
, как мы можем создать устойчивость, укрепить энергетическую безопасность, как мы можем заявить России, что, если она использует газопровод в качестве оружия принуждения, реакция будет сильной», – приводит ТАСС
слова Нуланд.