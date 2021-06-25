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Евросоюз продлил экономические санкции против России

Газета.Ruиещё 4
7 часов назад
Главы государств и правительств Евросоюза приняли политическое решение продлить экономические санкции против России, которые должны были пректитить действие в конце июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Евросовете. Решение о продлении санкций еще на полгода было принято во время двухдневного саммита, проходящего в Брюсселе. "Да, в рамках дискуссии по России был как обычно затронут вопрос реализации Минских соглашений [по урегулированию конфликта на востоке Украины]. Все согласились, что никакого значительного прогресса нет. Наоборот, в последние месяцы мы видели тревожные события на границе Украины и России", - рассказал собеседник агентства. Дипломат пояснил, что сразу после саммита будет запущена формальная процедура, которая завершится в ближайшие недели публикацией соответствующих нормативных актов в Официальном журнале Евросоюза. Экономические санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год, затем в марте 2015-ого срок действия санкций был увязан с "полным выполнением минских соглашений". После этого ограничения продлеваются каждые полгода уже шесть лет подряд. Перед решением о продлении санкций, страны ЕС оценивают выполнение Россией "минских соглашений".
Евросоюз продлил экономические санкции против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Конфликты,ЕС,Россия,Брюссель,
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