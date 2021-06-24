Зеленский продлил санкции против нескольких российских телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский
продлил на три года действие санкций в отношении телеканалов "Россия 24", РТР-Планеты, НТВ, следует из указа, представленном на сайте главы государства. Ограничения также коснулись Первого канала. "Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - следует из текста документа, утвержденного президентом Украины. Кроме блокировки активов запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины. В список компаний, в отношении которых действуют санкции, попали и другие российские предприятия. Еще украинский президент ввел в действие решение о санкциях против ряда авиакомпаний России. Им частично или полностью запретили транзит ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.