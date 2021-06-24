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В ЕС заявили о необходимости создания механизмов для реакции на "провокации" России

Москва24иещё 6
12 часов назад
Канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила ЕС создать специальные механизмы, которые позволили бы единовременно реагировать на "провокации" со стороны России. Об этом сообщает РИА Новости. "События последних месяцев, и не только в Германии, явственно показали, что этого не достаточно, если мы на многочисленные российские провокации реагируем нескоординированно", – пояснила она. По мнению канцлера, страны – участницы ЕС должны отвечать на российскую активность и искать прямой контакт с президентом РФ. Кроме того, Меркель напомнила о недавней встрече американского и российского лидеров в Женеве, отметив, что ЕС также необходимо создать новые форматы для диалога с Россией. "Мы должны создать повестку общих стратегических интересов, например в области защиты климата, мира и безопасности, решения конфликта в Ливии и Сирии", – уточнила канцлер. Ранее Германия и Франция выступили за разработку новой стратегии Евросоюза по более тесному взаимодействию с Россией. Поводом для такой риторики стало стремление развивать дискуссию с Москвой после российско-американского саммита. В Берлине прошедшие переговоры назвали образцовыми в контексте восстановления отношений с Россией.
В ЕС заявили о необходимости создания механизмов для реакции на "провокации" России
Фото: Москва24Москва24
Конфликты,Ангела Меркель,ЕС,Россия,Германия,
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