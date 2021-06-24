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Киевские боевики повредили газопровод на севере Донецка

ИА Regnum
50 минут назад
Миномётный обстрел со стороны украинских боевиков привёл к повреждению газопровода и когенерационной станции на севере Донецка, сообщили 23 июня в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Киевские боевики повредили газопровод на севере Донецка
Фото: ТАССТАСС
«Сегодня в 20:15 Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли минометному обстрелу северную окраину Донецка», — говорится в сообщении. — В результате чего были повреждены газопровод низкого давления и остекление фасада здания когенерационной станции».
Газопровод после обстрела восстановили сотрудники шахты имени Засядько. Они также потушили пожар травы, возникший после обстрела. Человеческих жертв, по предварительным данным, нет.
Ранее в СЦКК сообщали, что вооружённые формирования Украины обстреляли окрестности шахты «Октябрьская» в Куйбышевском районе Донецка.
Конфликты,Армия,Донецк,
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