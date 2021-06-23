Российский адмирал оценил предупредительную стрельбу по британскому эсминцу

Бывший начальник Главного штаба ВМФ России
, адмирал Виктор Кравченко
заявил, что российские военные и пограничники действовали по закону, открыв предупредительный огонь по курсу британского эсминца Defender в Черном море. Об этом сообщает "Интерфакс". "Все правильно сделали, без нарушений международных норм и нашего законодательства. Молодцы. Материалы о нарушении британским кораблем будут представлены в виде ноты. Британцам придется, по крайней мере, извиниться", - сказал адмирал. Он добавил, что британский корабль зашел в территориальные воды РФ, поэтому обвинить российских военных не в чем. Ранее в Минобороны
сообщили, что в 11.52 мск эсминец пересек государственную границу РФ на три километра в районе мыса Фиолент. В 12.06 и 12.08 последовала предупредительная стрельба с российского пограничного сторожевого корабля. В 12.19 самолет Су-24м выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. В 12.23 Defender покинул российские границы территориального моря.