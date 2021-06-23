Посольство РФ призвало США не отрабатывать военные действия в Черном море

Посольство России
в Соединенных Штатах
в своем Twitter выступило с призывом отказаться проведения многонациональных военных учений Sea Breeze - 2021, которые пройдут на Украине
и в Черном море. "Масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. Повышают риски непреднамеренных инцидентов. Поощряют милитаристские настроения в Киеве", - заявили в посольстве. По заявлению посольства, уменьшить напряженность в этом регионе смогут только сами причерноморские государства при условии того, что в этот процесс не будут вмешиваться "снаружи". "Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море. Примером многосторонних усилий по поддержанию мира и стабильности в регионе является формат #Blackseafor, нацеленный на укрепление мер доверия на море", - призвали в посольстве. Ранее американский генерал рассказал, что делать НАТО
для "победы над Россией" в Черном море.